Москва, 30 декабря, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Нацистской выходкой назвали в МИД России размещение плаката украинского нациста Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе (Украина). Как сообщила 30 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на Украине неонацизм навязывают людям совершенно официально.

Balkan-lenta.info Украинская молодежь с портретом Бандеры

Захарова «Тернопольская обладминистрация вывесила на своем здании гигантский плакат с фотографией военного преступника С. Бандеры и строкой из неофициального гимна украинских неонацистов «Батько наш — Бандера, Украïна — мати!». Поражает преемственность: баннер выдержан в красных, черных и белых тонах, полностью повторяя визуальную стилистику Третьего Рейха. Ещё раз подчеркну, что всё это — сделано на официальном уровне».

Она добавила, что украинские власти, в данном случае — областные, очевидно выполняют «заказ на навязывание таких героев собственному населению». Причём зачастую украинцы не разделяют этих взглядов, но нацистские ценности им внушают, как и определённую интерпретацию исторических событий.