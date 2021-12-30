Бразилиа, 30 декабря, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Губернатор пострадавшего от наводнений штата Баия Руи Коста раскритиковал 30 декабря президента Бразилии Жаира Болсонару за безучастность к трагедии штата. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

На сегодняшний день Государственное управление гражданской обороны сообщает о 24 погибших, 37 324 бездомных и 629 тысячах пострадавших из-за наводнения в Баие.

«Президент даже не прервал свой отпуск в Санта-Катарине, — возмутился губернатор, — катастрофы, пандемия… За три года он не сделал ни одного жеста солидарности с человеческой жизнью. Он президент, который не проявляет никаких чувств по отношению к боли своего соседа».

Коста также указал на недостаточную подготовку правительства к чрезвычайным ситуациям: «У федерального правительства нет никакой структуры для оказания помощи бедствующим штатам. Армия, флот и вертолеты для этого совершенно не подходят. Ваши вертолеты — для войны, а не для полетов над городами».