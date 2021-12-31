31 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:55 — REGNUM Сенатор Линдси Грэм от штата Южная Каролина рассказал, что Республиканская партия, скорее всего, поддержит кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года, если захочет баллотироваться.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если, конечно, не случится что-то непредвиденное, то мы поддержим его номинацию, если он захочет. Республиканская партия ценит его. Порой мы не одобряем всё, что он делает. Но с точки зрения консерваторов, он был самым успешным президентом со времен Рональда Рейгана», — сказал Грэм в эфире программы Hannity.

«Трамп займет Белый дом в 2024 году, если проведет дисциплинированную кампанию», — добавил политик.

Линдси Грэм

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Нет сомнений, что политика Трампа была бы лучшей для страны, большинство избирателей Байдена понимают, какую ошибку они совершили, когда проголосовали за него. Иногда нелепые высказывания и наглое поведение Трампа задевают чувства некоторых, но я думаю, что есть достаточно людей, которые обижены на то, что Байден сделал со страной», — пишет spaghettiwestern899.

«Я считаю Линдси Грэма бесхребетным, но он прав, когда говорит: «Мы не ценим всё то, что он иногда делает. Но с точки зрения политики, он был самым успешным президентом со времен Рональда Рейгана», — отмечает Sedona-USA.

«А еще он делает то, что лучше для Америки», — отвечает stevemiller06.

«Кто-то должен сказать Линдси, что Трамп добился успеха благодаря тому, кто он есть. Американцы оценили Трампа, потому что он был успешен и был честным парнем, который не был пожизненным политиком, живущим за счет американского народа», — считает SamSam387.

«Трамп произнес одни из лучших речей в моей жизни. Я ценю его грубую манеру поведения и чувство юмора. С учетом сказанного, Трампу действительно иногда следует вести себя серьезнее», — указывает reaper833.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Многие из тех, кто голосовал против Трампа, были обмануты Джо, когда он сказал: «Я закрою вирус, а не экономику». Джо не был честен, и мы были обмануты», — вспоминает 🇺🇸USVoter🇺🇸.

«Дональд Трамп в свой самый худший день не смог бы создать такого фиаско, какое создал Байден. Байден разрушил эту страну за несколько месяцев. Соединенным Штатам потребуются годы, чтобы оправиться. Байдена и компанию необходимо убрать как можно скорее», — призывает ImpeachBidennow666.

«Можно с уверенностью сказать, что Байден не будет баллотироваться снова. Демократам будет трудно найти кого-то столь же квалифицированного в 2024 году», — предсказывает wilwrk4food.

«Трамп победит с большим отрывом, если только люди выйдут на улицы и проголосуют. Я бы хотел увидеть партию Трамп-ДеСантис, которая подготовит ДеСантиса к выборам в 2028 году», — отмечает xDeadSilent.

Губернатор Флориды Рон Десантис Gage Skidmore

«Демократы — исторически ленивые избиратели. Никто, и я имею в виду никто не мотивирует их голосовать так, как это делает Дональд Трамп», — подчеркивает sarahslanders.

Напомним, что экс-президенту США Дональду Трампу не понадобилось много времени, чтобы начать посылать политические сигналы касательно выборов 2024 года. Всего через пять недель после того как он покинул Белый дом в начале 2021 года и на фоне беспорядков на Капитолийском холме 6 января бывший президент вернулся в центр внимания СМИ, дразня американцев слухами о том, что он собирается вновь сделать Америку великой. Наполненный событиями для американской политики год быстро подошел к концу, и Трамп по-прежнему подогревает интерес избирателей намеками на свое переизбрание.

Помимо этого, бизнесмен в качестве пожертвований собрал за 2021 год огромные средства. За первые шесть месяцев этого года три политических комитета Трампа собрали в общей сложности $82 млн. К концу июля сумма превысила $100 млн. Опросы населения показывают, что Трамп по-прежнему очень популярен среди членов Республиканской партии, и на раннем этапе президентского цикла 2024 года политик является бесспорным лидером.