Москва, , 00:12 — REGNUM Истерия и подготовка к возможной войне — вот к чему готовится Владимир Зеленский, добиваясь постановки женщин на военный учёт. Об этом 30 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это очередное проявление военной истерии, в которой страна живёт уже семь лет. Все остальные способы поднять «боевой дух», похоже, уже испробованы», — заявил эксперт.

Власть Украины готова отвлекать внимание от социально-экономических бед и плохой эпидемической обстановки с помощью мнимой «российской угрозы» даже таким экзотическим способом, считает политолог.

Кроме того, власть хочет показать местным националистам, что она вполне «патриотична». Но нельзя исключать и самый плохой вариант, говорящий о том, что Украина готовится к «зачистке» ДНР и ЛНР и к агрессии против республик. войне. «Не факт, что Зеленский начнёт войну, но готовится к ней — да» — подытожил Трухачёв.