Берн, 30 декабря, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Власти Швейцарии выявили наивысшее количество новых заражений коронавирусом за сутки, зафиксировав 19 тыс. новых случаев, сообщает 30 декабря Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В частности, за прошедшие сутки было выявлено 19 032 случая заражения COVID-19, при этом госпитализация понадобилась 129 пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, новую волну заражений коронавирусом власти стран Европы объясняют появлением нового штамма «Омикрон».

При этом в ряде случаев отмечено, что всплеск числа новых заражений происходит на фоне более многочисленных тестирований на коронавирус.