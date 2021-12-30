Москва, , 23:53 — REGNUM Приговорённый к десятилетнему заключению в Казахстане за пророссийские симпатии Ермек Тайчибеков нуждается в помощи. Об этом 30 декабря заявил ИА REGNUM житель Казахстана Марлен Тайчибеков, родной брат казахстанского диссидента и политзаключенного.

Ермек Тайчибеков Цитата из видео. youtube.com

«Моего родного брата, правозащитника, преследуют уголовно по политическим мотивам. Это признают и российские политологи», — заявил собеседник агентства.

Тяжелее всего переживать колоссальную несправедливость происходящего и осознание собственного бессилия и отчаяния от того, что Ермеку ничем нельзя помочь. «Все наши усилия по освобождению оказались тщетными: по совокупности всех несправедливых обвинений Ермека осудили на десять лет заключения строгого режима», — отметил Тайчибеков.

«В настоящее время мой брат теряет в тюрьме здоровье, профессиональные навыки, просто годы своей жизни», — подчеркнул собеседник агентства.

Ермеку все труднее и труднее осуществлять связь с семьей, со своими родственниками, друзьями, теми, кто поддерживает его в Казахстане и в России. Родственникам сложно добираться в колонию из-за банального отсутствия денег. «Поэтому мы попросили всех, кто переживает за Ермека, организовать сбор средств. Мы хотели бы помогать ему сами, без привлечения посторонней помощи, но наши ресурсы истощились» — заключил собеседник агентства.

Напомним, что 6−8 декабря 2021 года решением судьи Ауэзовского суда г. Алматы Дианы Джузбаевой казахстанский блогер Ермек Тайчибеков был осужден на десять лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях строгого режима.