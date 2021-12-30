Турин, Италия, 30 декабря, 2021, 22:52 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт может покинуть туринский клуб. На футболиста претендуют каталонская «Барселона» и лондонский «Челси». Об этом 30 декабря сообщила итальянская газета Football Italia.

Ajax.nl Матейс де Лигт

В текущем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в двадцати матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Специи».

Нидерландский защитник выступает за «Ювентус» с 18 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость де Лигта, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

Ранее агент Маттейса де Лигта Мино Райола заявлял, что для его клиента настало время сделать новый шаг в профессиональной карьере футболиста.