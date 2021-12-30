Лондон, , 22:47 — REGNUM 30 декабря британское издание BBC сообщило, что убытки лондонского «Челси» в 2021-м году превысили 145 миллионов фунтов стерлингов. При этом оборот клуба увеличился с 387,8 миллиона фунтов до 416,8 миллиона фунтов.

Такое увеличение оборота клуба связано с увеличения доходов от телевизионных трансляций. По итогам прошлого сезона «Челси» стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22, в финале турнира одержав победу над «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Также в отчетах, представленных BBC, указано, что основным спонсором «Челси» остается компания Fordstam Limited, которая принадлежит владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу.