Москва, , 22:42 — REGNUM 30 декабря московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил, что руководство клуба продлило контракты с голкиперами Владиславом Торопом и Данилом Боковым. Новое соглашение Торопа с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2026 года, Бокова — до лета 2023 года.

ЦСКА

Оба вратаря являются воспитанниками академии ЦСКА. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 18-летнего Владислава Торопа в 350 тысяч евро, 19-летнего Данилу Бокова — в 250 тысяч евро.

В текущем сезоне Владислав Тороп сыграл в двух матчах Кубка России 2021/22, не пропустив ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник молодежного состава ЦСКА Михаил Заботкин перешел в испанский «Альбасете» на правах аренды.