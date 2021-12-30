Москва, 30 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. При условии приглашения официальным Минском наблюдателей на февральский референдум по новому проекту белорусской конституции Россия готова направить миссию своих наблюдателей. Об этом 30 декабря в Москве заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

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Проект новой конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря и вызвал много споров как среди экспертов, так и белорусских обывателей. Документ разрабатывался двумя группами — «конституционной комиссией» и «рабочей группой», которые Александр Лукашенко сформировал из числа своих сторонников.

Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году — с тех пор высший государственный пост бессменно занимает Александр Лукашенко. В финале президентской кампании 2020 сотни тысяч граждан постсоветской республики вышли на протестные манифестации, выражая недовольство несменяемостью Лукашенко и репрессиями.