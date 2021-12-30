Мехико, 30 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Сильный пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Ласаро-Карденас-дель-Рио», принадлежащем государственной компании Мексики Pemex, сообщает 30 декабря региональное управление штата Веракрус по чрезвычайным ситуациям.

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Завод расположен в районе Минатитлан в штате Веракрус на востоке Мексики. Пожар тушили не только противопожарные службы, но и военнослужащие, а также сотрудники полиции.

По предварительным данным, причиной возгорания была утечка топлива.

О пострадавших сотрудниках предприятия не сообщалось.

Стоит отметить, что этот НПЗ, принадлежащий мексиканской государственной компании Pemex, уже попадал в сводки происшествий, когда в апреле 2021 года на нём произошла серия взрывов, после которых завод восстанавливали почти месяц.