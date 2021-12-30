Лондон, , 22:34 — REGNUM 28-летний таранный форвард «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что недоволен своей ролью в лондонском клубе при главном тренере Томасе Тухеле.

«Я в хорошей физической форме. Но я не счастлив в связи с ситуацией, в которую я попал в «Челси». Тухель хочет, чтобы я играл по-другому, а не так, как привык, но считаю себя профессионалом и не собираюсь сдаваться», — цитирует бельгийского футболиста издание Sky Sports.

В текущем сезоне из-за травмы Ромелу Лукаку принял участие в восемнадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и не получил ни одной желтой карточкой.