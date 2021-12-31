Вена, 31 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В течение четырех недель они должны жить и работать, защищенные от внешнего мира: энергетическая компания в Австрии изолировала около 50 сотрудников. Таким образом, компания стремится поддержать производство на фоне волны «Омикрона». Об этом сообщило немецкое издание SPIEGEL 30 декабря.

Простые кровати в переоборудованном конференц-зале: через несколько дней сотрудники Wien Energie будут спать в этой обстановке. Австрийский поставщик энергоресурсов готовит к 7 января размещение 50 сотрудников на электростанции и трех мусоросжигательных заводах, сообщает компания.

Примерно в течение месяца сотрудники должны будут работать и оставаться на ночь в местах, изолированных от внешнего мира. Основанием для этого является распространение мутации «Омикрон» и прогноз большого числа инфекций в начале 2022 года.

«Это далеко идущий шаг, но он необходим для того, чтобы гарантировать надежность поставок при любых обстоятельствах. Главный приоритет — чтобы отопление по-венски было теплым, а свет горел постоянно», — заявил руководитель компании Майкл Штребл.

«Группы изоляции уже определены, и в ближайшие дни они получат всестороннюю медицинскую помощь», — отметил Штребл. По его словам, на территории завода для сотрудников доступны кровати, кухни, туалеты и комнаты отдыха.