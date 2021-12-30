Порт-о-Пренс, , 22:56 — REGNUM Повышение цен на нефть привело к подорожанию товаров на Гаити на 24,6% за месяц. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на Институт статистики Гаити.

Гаити

Экономист Эноми Жермен уверена, что рост цен продолжится. Проблема кроется в решении правительства отменить субсидии на дизельное топливо и керосин, после которого стоимость нефтепродуктов резко возросла. Власти оправдывают себя тем, что в 2020 году они выделили около 300 миллионов долларов на покрытие топливных расходов и субсидий в ущерб социальным программам.

Эксперты смотрят на будущее восстановление экономики пессимистично: ему будет препятствовать политическая нестабильность и отсутствие согласованности действий между главными «игроками» страны.

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