Санкт-Петербург, , 22:22 — REGNUM 23-летний фланговый атакующий защитник «Зенита» Данил Круговой недоволен своим положением в санкт-петербургском клубе и намерен провести вторую половину текущего сезона в аренде в другом клубе. Об этом 30 декабря сообщило издание Metaratings.

Мишкич и Круговой Алексей Колчин © ИА REGNUM

Воспитанник «Зенита» Данил Круговой покинул «сине-бело-голубых» 1 июля 2018 года и перешел в «Уфу» за 130 тысяч евро. Спустя сезон «Зенит» выкупил футболиста обратно уже за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Данил Круговой принял участие в 21-м матче за «Зенит» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 497 минут. На счету защитника две результативные передачи в поединках со «Спартаком» и «Нижним Новгородом».