Мадрид, , 22:21 — REGNUM 30 декабря на официальном сайте «Атлетико» сообщили, что главный тренер мадридской команды Диего Симеоне сдал положительный тест коронавирус. Также сообщается, что помимо Симеоне, коронавирус был диагностирован у футболистов «матрасников» Коке, Эрреры, Феликса и Гризманна.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

В текущем сезоне «Атлетико» под руководством Симеоне, одержав лишь восемь побед и набрав 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 2 января 2022 года в матче следующего тура «Атлетико» примет «Райо Вальекано».

Ранее сообщалось, что коронавирус был также диагностирован у пяти игроков мадридского «Реаал». На официальном сайте «сливочных» сообщили, что речь идет о Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинге, Винисиусе Жуниоре и Луке Йовиче.