Бразилиа, 30 декабря, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Правительство Бразилии опубликовало указ, согласно которому школам запрещается требовать от учащихся сертификаты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает 30 декабря новостное агентство Infobae.

Senado Federal Жаир Болсонару

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В тексте указа подчеркивается, что обязательный характер вакцинации не предусмотрен законодательством, поэтому «федеральные образовательные учреждения не могут устанавливать требования о прохождении вакцинации для возвращения к очной образовательной деятельности». В конце января бразильские школьники вернутся к очному обучению впервые с начала пандемии.

Национальное агентство по надзору за здоровьем 16 декабря одобрило детскую вакцину Pfizer и рекомендовала ее к применению детям в возрасте от 5 до 11 лет. Рекомендации встретили резкую негативную критику со стороны президента Бразилии Жаира Болсонару, известного антипрививочника и противника профилактических мер. Президент даже заявил общественности, что не будет вакцинировать свою дочь.