Варшава, , 22:13 — REGNUM 30 декабря пресс-служба сборной Польши сообщила, что португальский главный тренер Паулу Соуза покинул пост главного тренера национальной команды по собственному желанию.

Паулу Соуза заплатил польской федерации компенсацию в размере 300 тысяч евро за досрочное расторжение контракта. Специалист возглавит бразильский футбольный клуб «Фламенго».

В ближайшем матче, который состоится 24 марта 2022 года, национальная сборная Польши по футболу сыграет со сборной России. Игра пройдет в рамках полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

На прошедшем чемпионате Европы 2020 сборная Польши, набрав лишь одно очко, заняла последнюю четвертую позицию в турнирной таблице группы E.