Кито, , 22:25 — REGNUM Эквадорский трубопровод тяжелой сырой нефти OCP возобновит работу после аварии, произошедшей в начале декабря. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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«OCP удалось построить окружной трубопровод досрочно, он готов возобновить работу 31 декабря, на неделю раньше запланированного срока», — говорится в заявлении компании.

Работа трубопровода была приостановлена 8 декабря из-за быстро развивающейся эрозии берегов реки Коки. Авария привела к почти полному прекращению добычи, так как у компании не было внутренних объемов для хранения добываемой нефти на время прекращения работы трубопровода.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия и распространение эрозии, нам удалось завершить обходной маршрут», — прокомментировал открытие трубопровода директор ОСР Роберто Грихалва.

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