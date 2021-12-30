30 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:31 — REGNUM Критики со смехом восприняли хвастовство президента США Джо Байдена в социальной сети после того, как он заявил о своих экономических достижениях за 2021 год.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«2021 год заканчивается, и, согласно одному аналитику, можно увидеть самый сильный экономический послужной список первого года любого президента за последние 50 лет. Давайте продолжим поддерживать этот прогресс», — написал Байден в Twitter.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако американский лидер не потрудился предоставить имя аналитика, который сделал данное заявление, что вызвало насмешки многих пользователей.

Издание Fox News отмечает, что хотя за 2021 год в американской экономике и были зафиксированы некоторые сильные показатели, предыдущая проверка фактов выявила, что значительная часть прогресса была достигнута благодаря экс-президенту Дональду Трампу.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Моя компания занимается устранением плесени и ремонтом. Мы удаляем деревья и кустарники, которые нуждаются в удалении, мы также занимаемся ремонтом и перестройкой домов. Лесоматериалы дороже на 100%. Сантехника дороже на 100%. Запчасти для оборудования в дефиците, и ждать их приходится 2−4 недели. Гипсокартон на 100% дороже, как и материал для заделки гипсокартона. Практически каждый аспект моей компании подорожал более чем на 125%, включая оплату труда. И Байден превозносит это как благо», — пишет Kenn57.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Возможно, именно поэтому он закрыл экономику, чтобы потом призвать всех вернуться на работу и сказать, что это был огромный экономический успех», — отмечает Read4All.

«Нет, Джо, растущая инфляция не свидетельствует о хорошей экономике», — пишет sunnyflorida.

«Как может любой американец, который покупает продукты, бензин, платит за отопление своего дома, отрицать тот факт, что экономическая политика Байдена не сработала?» — негодует Gambler.

«Более 22 миллионов рабочих мест были потеряны в течение двух месяцев из-за воздействия коронавируса». Рабочие места были потеряны НЕ из-за китайского вируса, они были потеряны из-за драконовских мер федерального правительства. В какой вселенной имеет смысл пытаться сохранить разделение между людьми, закрывая все малые предприятия, но позволяя гигантским корпоративным предприятиям быть полностью открытыми?» — недоумевает onlyeng.

Локдаун Дарья Драй © ИА REGNUM

«Экономика держится благодаря планам Трампа. Даже если инфляция выровняется, рост цен не заставит себя ждать», — предполагает melster979.

«Раздутый фондовый рынок, созданный бюрократами из федеральной службы, не приносит особого утешения рядовым американцам, покупающим бензин для своих автомобилей и пытающимся поставить еду на стол», — комментирует chickenlittle7.

«С момента вступления Байдена в должность у нас на 1,3 миллиона рабочих мест меньше, чем прогнозировалось. Рост ВВП на 2% меньше, чем ожидалось. Инфляция почти в два раза выше ожидаемой. А реальная заработная плата среднего работника снизилась на 2,7%», — напоминает gopforequality.

«Но, по словам Байдена и остальных левых, у нас дела идут лучше, чем когда-либо…» — отвечает c'monman062.

Ранее Байден подписал законопроект о новом увеличении лимита государственного долга страны ещё на $2,5 трлн. В рамках этого законопроекта, ранее одобренного Сенатом США, госдолг вырастет до $31,4 трлн.

Долги Дipolk.ru

Напомним, что в Соединенных Штатах завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга, это означает, что его предельное значение снова начало действовать.

Как отмечает агентство, к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.