Мадрид, 30 декабря, 2021, 22:04 — ИА Регнум. 30 декабря мадридский «Реал» на своем официальном сайте сообщил, что пять футболистов основной команды сдали положительные тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Мадридский «Реал»

Коронавирусом заразились голкипер Тибо Куртуа, полузащитники Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, а также нападающие Винисиус Жуниор и Лука Йович.

После девятнадцати сыгранных туров мадридский «Реал», одержав четырнадцать побед и потерпев лишь одно поражение, набрал 46 очков и занимает чистое первое место в турнирной таблице испанской Примеры.

2 января 2022 года «Реал» в матче следующего тура внутреннего чемпионата сыграет с «Хетафе». Встреча пройдет в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес».