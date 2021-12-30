Рим, 30 декабря, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В Италии произошёл резкий скачок суточного числа случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 декабря минздрав страны.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Отдельно отмечено, что впервые с начала пандемии число новых заражений за сутки превысило 100 тыс.

В частности, за последние 24 часа зафиксировано 126 888 случаев заражения.

Днём ранее это значение не превышало 98 тыс.

Стоит отметить, что такой показатель зафиксирован на фоне беспрецедентного числа проведенных тестов. Минздрав Италии заявил о 1,15 млн тестирований за сутки.