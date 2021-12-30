Барселона, Испания, 30 декабря, 2021, 21:59 — ИА Регнум. 29-летний бразильский атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за «Барселону», готов покинуть каталонский клуб в зимнее трансферное окно, чтобы вновь получить вызов в сборную Бразилии. Об этом 30 декабря сообщило издание The Sun.

(сс) Granada Филиппе Коутиньо

Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо готов подписать «Эвертон», играющий в Английской Премьер-лиге и занимающий лишь пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Коутиньо сыграл в двенадцати турах, в которых забил два гола в ворота «Вильярреала» и «Валенсии». В последний раз футболист играл за национальную сборную 14 октября 2020 года.