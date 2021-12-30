Москва, , 21:59 — REGNUM Агентство Asportsmanagment, представляющее интересы 24-летнего атакующего полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи, подтвердило информацию, что московский ЦСКА заинтересован в подписании футболиста.

ЦСКА

В текущем сезоне Юсуф Языджи принял участие в 21-м матче за «Лилль» во всех турнирах, в котором отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. По итогам прошлого сезона Языджи в составе «Лилля» стал победителем французской Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Микаэль Кюизанс, которым интересовался ЦСКА, сделал выбор в пользу «Венеции».