Манагуа , , 22:23 — REGNUM Мэр столицы Никарагуа Манагуа Рейна Руэда 30 декабря заявила о планируемом участии Китая в развитии инфраструктуры города. Об этом сообщает кубинское информагентство Prensa Latina.

Манагуа, Никарагуа, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Китай будет содействовать Никарагуа в вопросах городского транспорта и мусоропереработки. Руэда считает, что опыт и профессионализм китайских коллег поможет усовершенствовать городскую инфраструктуру в техническом и экологическом плане.

Сотрудничество в этой сфере стало возможным после подписания 10 декабря соглашения о развитии дипломатических отношений между странами.

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