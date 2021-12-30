Манагуа , 30 декабря, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Мэр столицы Никарагуа Манагуа Рейна Руэда 30 декабря заявила о планируемом участии Китая в развитии инфраструктуры города. Об этом сообщает кубинское информагентство Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Манагуа, Никарагуа, 2017 год

Китай будет содействовать Никарагуа в вопросах городского транспорта и мусоропереработки. Руэда считает, что опыт и профессионализм китайских коллег поможет усовершенствовать городскую инфраструктуру в техническом и экологическом плане.

Сотрудничество в этой сфере стало возможным после подписания 10 декабря соглашения о развитии дипломатических отношений между странами.