Исламабад, 30 декабря 2021, 21:50 — REGNUM Не менее четырёх человек погибло и еще 13 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в городе Кветта — административном центре пакистанской провинции Белуджистан, сообщает 30 декабря газета Express Tribune.

Пакистан
Пакистан
Imtiaz Ahmed

Взрыв прогремел возле медицинского комплекса «Салим».

Главный врач городской больницы Кветты сказал, что 13 пострадавших доставлены в его больницу, сообщает газета.

Причина взрыва не выяснена. Точное число погибших и раненых пока не установлено.

Главный министр Белуджистана Мир Абдул Куддус Бизенджо выступил с осуждением этого взрыва и выразил своё недовольство в адрес сил безопасности города.

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