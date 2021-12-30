Исламабад, , 21:50 — REGNUM Не менее четырёх человек погибло и еще 13 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в городе Кветта — административном центре пакистанской провинции Белуджистан, сообщает 30 декабря газета Express Tribune.

Пакистан Imtiaz Ahmed

Взрыв прогремел возле медицинского комплекса «Салим».

Главный врач городской больницы Кветты сказал, что 13 пострадавших доставлены в его больницу, сообщает газета.

Причина взрыва не выяснена. Точное число погибших и раненых пока не установлено.

Главный министр Белуджистана Мир Абдул Куддус Бизенджо выступил с осуждением этого взрыва и выразил своё недовольство в адрес сил безопасности города.

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