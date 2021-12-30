Москва, 30 декабря, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») считает жителей Нагорного Карабаха родными для себя людьми. Об этом 30 декабря он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Фонд «Наследие и Прогресс» Виталий Милонов в Степанакерте

«Карабах, это — не просто территория. Это — близкая мне страна, это — близкие мне люди. Я их рассматриваю, буквально, как родных себе. И учитывая, что год назад там закончилась тяжёлая война, отправиться в Арцах, в Степанакерт было моим долгом. Я поздравил там в образе Деда Мороза детей с Новым годом. Это добрая традиция, которую уже я много лет провожу, и в этом году я отправился к своим друзьям в Арцах», — сказал Милонов.

Фонд «Наследие и Прогресс» Виталий Милонов в Степанакерте

Напомним, что 27 декабря в Степанакерте Фонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив «Наследие и Прогресс» организовал новогоднюю ёлку для 600 детей из семей погибших, раненых и вынужденных переселенцев во время прошлогодней войны.