Монако, 30 декабря, 2021, 21:46 — ИА Регнум. 30 декабря издание RMC Sport сообщило, что главный тренер французского футбольного клуба «Монако» Нико Ковач в ближайшее время будет отправлен в отставку.

(сс) Werner100359 Нико Ковач

Издание утверждает, что такое решение руководство было принято из-за неудовлетворительных результатов команды в чемпионате Франции. После девятнадцати туров Лиги 1 2021/22 «Монако», набрав 29 очков, занимает шестую строчку. От зоны Лиги Чемпионов клуб отделяет четыре очка.

Нико Ковач возглавил «Монако» 20 июля 2020 года после того, как расторг контракт с мюнхенской «Баварией» в ноябре 2019 года. Ранее хорватский специалист возглавлял франкфуртский «Айнтрахт» и сборную Хорватии.