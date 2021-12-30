Москва, 31 декабря, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект о компенсациях при возникновении очагов особо опасных болезней животных правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатива внесена в рамках реализации постановления Конституционного суда.

Предусмотрено право собственника на возмещение ущерба, понесенного им в связи с возникновением очагов особо опасных болезней животных и последующим изъятием животных и продукции животного происхождения уничтожения, в размере, равном стоимости изъятых и уничтоженных животных и продукции животного происхождения, определяемой на момент до возникновения очагов особо опасных болезней животных.

Законопроектом предусматривается, что правила определения размера возмещения ущерба, перечень случаев, при которых размер возмещения ущерба может быть уменьшен, и перечень случаев, при которых в возмещении ущерба может быть отказано, устанавливаются правительством РФ.

Положения снимают возможность широкой трактовки случаев нарушений, отмечают авторы.

Инициативой предусмотрено полномочие специальной комиссии устанавливать факт причинно-следственной связи между нарушениями обязательных требований и возникновением или распространением очагов особо опасных болезней животных.

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