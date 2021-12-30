Бухарест, , 21:34 — REGNUM К 2025 году в каждом румынском регионе будут созданы 200 новых специальных пунктов по бесплатному медицинскому обслуживанию малоимущих граждан. Об этом говорится в обнародованном 30 декабря минздравом Румынии плане развития структуры, передает бухарестское издание Adevarul.

Медобслуживание Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, правительство страны планирует использовать дополнительные бюджетные средства на поддержку региональных больниц и фельдшерских пунктов, где больных принимают без предъявления пациентами страхового полиса.

«Мы готовы к реализации проекта уже сейчас», — сказал глава министерства здравоохранения Румынии Александру Рафила.

В настоящее время в Румынии действует система общего медицинского страхования. На соответствующую качественную помощь могут рассчитывать граждане, имеющие специальный полис и являющиеся зарегистрированными налогоплательщиками. Вне правового поля в данном контексте сегодня находятся около 100 тысяч румын.

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