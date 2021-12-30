Бухарест, 30 декабря, 2021, 21:34 — ИА Регнум. К 2025 году в каждом румынском регионе будут созданы 200 новых специальных пунктов по бесплатному медицинскому обслуживанию малоимущих граждан. Об этом говорится в обнародованном 30 декабря минздравом Румынии плане развития структуры, передает бухарестское издание Adevarul.

Иван Шилов ИА REGNUM Медобслуживание

Согласно официальной информации, правительство страны планирует использовать дополнительные бюджетные средства на поддержку региональных больниц и фельдшерских пунктов, где больных принимают без предъявления пациентами страхового полиса.

«Мы готовы к реализации проекта уже сейчас», — сказал глава министерства здравоохранения Румынии Александру Рафила.

В настоящее время в Румынии действует система общего медицинского страхования. На соответствующую качественную помощь могут рассчитывать граждане, имеющие специальный полис и являющиеся зарегистрированными налогоплательщиками. Вне правового поля в данном контексте сегодня находятся около 100 тысяч румын.