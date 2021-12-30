Минск, , 21:29 — REGNUM Минобороны Белоруссии получило партию САУ 2С3М «Акация», модернизированных на российском АО «Уралтрансмаш» (корпорация «Ростех»). Таким образом российское предприятие выполнило свои контрактные обязательства в срок, улучшив обороноспособность союзника.

САУ «Акация» Vitaly V. Kuzmin

«Проведение капитального ремонта 2С3М «Акация» с модернизацией продлевает срок службы и обеспечивает техническое состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям независимо от того, в каком состоянии изделия поступили в ремонт», — констатировал гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров.

Ранее белорусским военным были отгружены партии российского стрелкового оружия, бронетранспортёры и авиационная военная техника. Александр Лукашенко выразил желание разместить в Белоруссии российские ракетные комплексы «Искандер-М» и С-400 «Триумф», а также ядерное оружие.