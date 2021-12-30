Саранск, , 21:12 — REGNUM За январь-сентябрь экспорт Мордовии в денежном выражении достиг 256 млн долларов США, что почти на 40% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Продукт на экспорт

Продукция предприятий республики экспортируется более чем в 70 стран мира. Основными торговыми партнерами являются в этом году Казахстан, Белоруссия, Украина, США, Япония и Китай.

В течение последних восьми лет в денежном выражении объем экспорта республики увеличился почти в 4 раза — с 4,5 млрд рублей в 2012 году до 17,8 млрд рублей в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве России подписана программа социально-экономического развития Мордовии на 2022−2026 годы. Ранее также на федеральном уровне была утверждена инвестиционная Стратегия Мордовии.

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