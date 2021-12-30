Бишкек, , 21:03 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал распоряжение об освобождении Нурлана Шаршеналиева от должности заместителя министра энергетики и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 30 декабря.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По какой причине глава кабинета министров уволил заместителя руководителя энергетического ведомства, в аппарате правительства озвучивать не стали.

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Отметим, что на этом посту Шаршеналиев проработал суть меньше четырех месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что до 22 мая 2021 года Нурлан Шаршеналиев занимал пост главы администрации Кеминского района Чуйской области, с 22 мая по 7 сентября — возглавлял администрацию Ноокенского района Джалал-Абадской области, а с 7 сентября — был замминистра энергетики и промышленности Киргизии.

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