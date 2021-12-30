Мадрид, , 21:00 — REGNUM 30 декабря журналист Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер «Барселоны» Хави хочет видеть в составе каталонского клуба 29-летнего форварда «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Морату, права на которого принадлежат «Атлетико».

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

Также сообщается, что в сделку по переходу Мораты может быть включен нидерландский нападающий «сине-гранатовых» Мемфис Депай, перешедший в испанский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Также 31 августа в «Атлетико» на правах аренды перешел нападающий «Барселоны» сборной Франции Антуан Гризманн.

В текущем сезоне Альваро Мората забил семь мячей в 23-х матчах за «старую синьору» во всех турнирах (Серия А, Лига Чемпионов УЕФА).