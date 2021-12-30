30 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 23:31 — REGNUM Заявление председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о том, что он не исключает возвращения смертной казни в России в будущем, вызвало резонанс в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 30 декабря в социальной сети Facebook.

Правосудие Dominik Bartsch

«Это хорошо, только надо с олигархов начать и с казнокрадов», — считает Ольга С.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи пришли к выводу, что смертная казнь применяется только в отношении самых страшных преступников, которые не заслуживают права существовать на этом свете, поэтому российскому обществу не стоит бояться снятия моратория.

«Давно пора! Если ты законопослушный человек, то тебе бояться нечего. Но если же ты преступил закон, и если сделал это самым ужасным образом, то тебе не место в тюрьме, пора тебе на тот свет отправиться, на суд божий», — поделился своим мнением Андрей Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что российская судебная система может стать причиной казни невинных граждан. Граждане убеждены, что на всякий случай лучше оставить в силе мораторий на казнь.

«А он не подумал о том, сколько выносят ошибочных решений и сколько будет намеренных, чтобы избавиться от неугодных? Сейчас они хотя бы живые сидят, ждут помилования или справедливого решения суда. А так их просто расстреляют, и всё!» — беспокоится Boris H.

Константин Савицкий. В ожидании приговора суда. 1875

Часть людей полагает, что лучше уж преступники будут навечно изолированы от общества, чем потом выяснится, что некоторая доля из них оказалась невиновна, но была тем не менее расстреляна.

«Бессрочный мораторий на смертную казнь исключает возможные даже при очень высоком качестве суда и следствия неисправимые судебные ошибки. Поэтому я выступаю против возвращения смертной казни!» — написал Isaak S.

«При той системе, которая существует сегодня, этого точно нельзя делать! Это будет чревато несправедливыми приговорами!» — написала Elena B.

Ряд пользователей указывает на то, что в США до сих пор действует смертная казнь, и несмотря на несовершенство судебной системы Америки тем не менее общество не решается отказаться от такой меры наказания.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это только у нас в России с преступниками, совершившими чудовищные преступления, сюсюкаются и еще по УДО освобождают. Посмотрите на те же США, где «гильотина» работает без выходных! Давно пора вернуть смертную казнь в России, а то преступники совсем страх потеряли!» — указывает Лариса Д.

Отдельные комментаторы отмечают, что смертную казнь в России необходимо применять в первую очередь против представителей высших эшелонов власти, которые преступили закон, пользуясь своим положением.

«Без смертной казни для высших чинов, которые воруют миллиарды, занимаются вредительствами, работают на иностранные спецслужбы, не будет никакой существенной мотивации для таких людей этого не делать. Страха нет. Вот они и идут на преступление. Смертная казнь нужна, чтобы работало государство. Издержки будут всегда, как они есть и сейчас», — отмечает Валерий Г.

Напомним, 29 декабря на сайте Конституционного суда РФ появилась информация о том, что председатель судебного органа Валерий Зорькин заявил на страницах своей книги «Конституционное правосудие: процедура и смысл» о том, что он не исключает возвращения смертной казни в России в будущем.