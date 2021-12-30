Лондон, , 20:51 — REGNUM Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что рассчитывает на 35-летнего голкипера сборной Франции Уго Льориса и хочет видеть его в составе лондонского клуба на протяжение еще нескольких сезонов.

Уго Льорис Кирилл Венедиктов

«Уго — игрок «Тоттенхэм», она капитан команды и хочет здесь остаться. Мы рассчитываем на него, и я уверен, что скоро мы найдем решение», — цитирует Конте Фабрицио Романо.

Уго Льорис перешел в «Тоттенхэм» 31 августа 2012 года из французского «Лиона» за 12,6 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент информации о том, что руководство «Тоттенхэма» предложило Льорису продлить контракт, не появлялось.

В текущем сезоне Уго Льорис принял участие в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил двадцать мячей. Семь из семнадцати матчей голкипер отстоял на ноль.