Вашингтон, 30 декабря, 2021, 21:51 — ИА Регнум. На железнодорожном объекте компании CSX в Балтиморе, США, произошел взрыв, сообщает 30 декабря газета Baltimore Sun.

(сс) code404 Взрыв

Известно, что сотрудники экстренных служб cреагировали на взрыв, однако детали происшествия не известны. Информации о пострадавших также не поступало.

CSX Transportation — это американская железная дорога I класса. Протяжённость железнодорожных линий составляет более 34 тысяч километров, все они сосредоточены у атлантического побережья США.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Лос-Анджелесе произошел взрыв нелегально продаваемых фейерверков. В результате происшествия пострадали не менее 16 человек, среди которых были сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, взрыв прогремел в момент изъятия полицейскими крупной партии нелегальных фейерверков.