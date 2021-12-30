Москва, , 20:43 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования предоставления и последующего использования земельных участков в рамках реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики», передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Законопроектом предусматривается решение проблемных вопросов, возникающих при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства на земельных участках, в отношении которых не утверждены правила землепользования и застройки.

Предлагается установить возможность строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, предоставленном в безвозмездное пользование, на основании указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об окончании строительства параметров, в отношении которых уполномоченными органами не проводится проверка на соответствие правилам землепользования и застройки.

Законопроектом также предлагается увеличить срок выбора вида разрешенного использования земельного участка с одного года до двух лет, так как установленный в настоящее время годичный срок недостаточен, учитывая длительность процесса внесения в правила землепользования и застройки изменений, инициируемых пользователями «дальневосточных гектаров».

Исключается из оснований возврата заявления о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду необходимость направления указанного заявления в иной уполномоченный орган и установить обязанность иного уполномоченного органа перенаправить такое заявление в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней. Это положение позволит ускорить процедуру предоставления земельного участка в собственность или аренду и сократить административные барьеры для заявителя, отмечают авторы.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить уполномоченным органам право по своей инициативе образовывать земельные участки в упрощенном порядке с использованием федеральной информационной системы для предоставления гражданам земельных участков «На Дальний Восток» (ФИС). Таким образом, указали в правительстве, предполагается создание простого и финансово не затратного способа оперативного формирования «земельного банка» для последующего предоставления земельных участков гражданам и вовлечения неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот.

Наряду с этим законопроектом предусматривается предоставить возможность гражданину выбрать способ направления ему проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком, решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, проекта договора аренды земельного участка или проекта договора купли-продажи земельного участка через портал «Госуслуги».

Также законопроектом предлагается установить, что ряд документов, в частности заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, в собственность или в аренду, уведомление о согласии с одним из вариантов схемы размещения земельного участка, заявление об отказе от договора безвозмездного пользования земельным участком и предоставлении ему другого земельного участка, подписанные простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью.

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