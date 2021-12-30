Милан, Италия, , 20:41 — REGNUM Руководство миланского «Интера» работает над трансфером 27-летнего центрального защитника менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиаса Гинтера. Об этом 30 декабря сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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В текущем сезоне Маттиас Гинтер принял участие в пятнадцати турах немецкой Бундеслиги, в которых не отметился результативными действиями и не получил ни одной желтой или красной карточки.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» планирует следующим летом бесплатно подписать одноклубника Гинтера Денниса Закариа, выступающего за национальную сборную Швейцарии.

Маттиас Гинтер перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» из дортмундской «Боруссии» 4 июля 2017 года. Руководство «жеребят» заплатило «шмелям» 17 миллионов евро за трансфер футболиста.