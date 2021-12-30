Вашингтон, 30 декабря, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Суд присяжных в США признал израильскую компанию — производителя лекарств Teva Pharmaceutical ответственной за разжигание опиоидной эпидемии в штате Нью-Йорк, сообщает 30 декабря Reuters.

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Решние присяжных является крупной неудачей для компании, против которой подано тысячи исков по всей территории США.

Вердикт вынесен почти через шесть месяцев судебного разбирательства по иску Нью-Йорка и двух округов штата. Сумма ущерба будет определена позже.

В иске компания обвиняется в использовании недостоверной маркетинговой практики, которая способствовала развитию опиоидной эпидемии.

Напомним, одна из крупнейших американских компаний Endo International согласилась выплатить $63 млн, чтобы урегулировать иски штата Техас и местного правительства, которые заявили, что фармгигант повлиял на опиоидную эпидемию в США.