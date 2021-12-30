Москва, , 20:30 — REGNUM Российское гражданство предоставлено 90-летней американке Сюзанне Масси, исследователю истории России, неформальному советнику 40-го президента США Рональда Рейгана. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 30 декабря на официальном портале правовой информации.

Сюзанна Масси и Рональд Рейган

Кроме Масси, российское гражданство также предоставлено 80-летнему Димитри Корнилоффу из Франции, его 71-летнему соотечественнику Сержу Алекси Капнисту, 41-летнему Александру Полю Мурузи и 34-летнему Димитрию Лисетту.

Напомним, Масси объявила о желании стать гражданкой России в мае 2021 года. Десять лет назад она приняла православие.

Что касается работы с Рейганом, президент заинтересовался Масси после прочтения её книги «Земля жар-птицы: красота Древней России». Масси сделалась неформальным посланником между Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым.