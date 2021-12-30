Москва, , 20:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об очередном продлении «дачной амнистии».

Дачи Александр Тарханов

Законом еще на пять лет — до 1 марта 2031 года предусматривается механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.

Кроме того, регулируется вопрос безвозмездного предоставления на праве собственности земельных участков, на которых расположены жилые дома, находящиеся в общей долевой собственности: если жилой дом находится в долевой собственности, а иные участники долевой собственности не относятся к лицам, имеющим право на безвозмездное получение в собственность земельного участка, на котором расположен такой жилой дом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме говорили о возможном бессрочном продлении дачной амнистией, а потом все же посчитали целесообразным ее ограничить сроками.

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