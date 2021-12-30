Мюнхен, Германия, 30 декабря, 2021, 20:29 — ИА Регнум. 22-летний атакующий полузащитник молодежной сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс отверг контрактное предложение московского ЦСКА и в ближайшее время подпишет контракт с «Венецией». Об этом 30 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

Ранее сообщалось, что «Бавария» приняла предложения по трансферу Кюизанса от «Венеции» и ЦСКА. Оба клуба предложили немецкому гранду 10 миллионов евро за переход футболиста. При этом портал transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника лишь в 5 миллионов евро.

Микаэль Кюизанс перешел в «Баварию» 18 августа 2019 года из менхенгладбахской «Боруссии» за 8 миллионов евро. За три сезона француз сыграл лишь в одиннадцати матчах за «Баварию» в рамках немецкой Бундеслиги, в которых отметился одним забитым мячом.