Вашингтон, 30 декабря, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подписал два закона, направленных на помощь десяткам тысяч ветеранов, потерявших здоровье на службе, во время которой им приходилось заниматься сжиганием мусора. Об этом сообщает 30 декабря Fox News.

The U.S. Army ВС США

Соответствующие законопроекты были включены в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год общим объёмом $770 млрд.

Утверждённые меры предусматривают проведение радикальной реформы в области сжигания мусора. Прежде всего предполагается повысить уровень подготовки медицинских работников, чтобы они могли обслуживать пострадавших военных. Ожидается, что доктора будут на самых ранних стадиях отслеживать симптомы отравления и предоставлять срочную помощь.

Ранее врачи многих ветеранов, подвергшихся воздействию едкого дыма, часто не могли точно определить причину заболевания молодых людей, у которых не было семейной истории рака.