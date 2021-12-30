Пермь, 30 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Перми подвели итоги конкурса на строительство многофункционального спортивного комплекса «Энергия». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Олимпийские виды спорта

Подрядчиком выбрано ООО «Стройуниверсал-Парма». Эта компания предложила наименьшую цену — 1,8 млрд рублей. Это позволило ей получить максимальное количество баллов и стать победителем.

Спортивный объект «Энергия» общей площадью около 17 тыс. кв. метров будет рассчитан на посещение 274 человек за смену смену. Его создадут на ул. Советской на месте одноименного стадиона. Строительство планируют закончить к концу 2023 года.