Москва, 30 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, сообщает ИА REGNUM. В документ включены поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.

U.S. Air Force Техосмотр

Закон вступил в силу после официального опубликования.

Техосмотр останется необходимым в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

От техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».

Исключается проведение «техосмотров на обочине» — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД все равно проводят техосмотр.

При этом техосмотр для общественного транспорта, такси и грузового транспорта будет проходить более серьезно, отметил ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).