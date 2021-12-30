Путин подписал закон о добровольном техосмотре
Москва, 30 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, сообщает ИА REGNUM. В документ включены поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.
Закон вступил в силу после официального опубликования.
Техосмотр останется необходимым в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.
От техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».
Исключается проведение «техосмотров на обочине» — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД все равно проводят техосмотр.
При этом техосмотр для общественного транспорта, такси и грузового транспорта будет проходить более серьезно, отметил ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).