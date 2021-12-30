Саранск, 30 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В правительстве России подписана программа социально-экономического развития Мордовии на 2022−2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии Здание правительства Мордовии

«Программа нацелена на наращивание республикой собственных доходов, создание новых рабочих мест», — отмечается в сообщении.

Ежегодный объем финансирования программы будут производиться за счет средств федерального бюджета в размере 1 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, ранее также на федеральном уровне была утверждена инвестиционная Стратегия Мордовии, которая была подготовлена во взаимодействии со Сбербанком, экспертным сообществом и при общественном обсуждении. Стратегия предусматривает мероприятия по развитию ключевых секторов экономики и освоению новых рынков.