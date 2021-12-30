Москва, , 20:19 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных законов, которые вступят в силу уже в январе 2022 года, в частности, речь идет об уголовной ответственности для лихачей, отмене обязательного техосмотра для личного транспорта, защите единовременных выплат от списаний за долги и так далее.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил законы, устанавливающие ответственность за частичную неуплату алиментов.

«Суды нередко считали, что норма касается только полной неуплаты алиментов. Злостные неплательщики пользовались этим, что недопустимо. Даже если семья распалась, ответственность с родителя за содержание и воспитание ребенка не снимается», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Тем, кто неоднократно нарушал обязательства по уплате алиментов, будет грозить уже уголовное наказание, следует из документа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Путин подписал законы, защищающие единовременные выплаты от автоматического списания за долги, вводящий запрет на промышленный и прибрежный вылов китообразных, а также закон о блокировке сайтов по продаже поддельных документов, включая и сертификаты от вакцинации от коронавируса.

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